"Робота Луческу в Динамо? Думаю, потрібно оцінити позитивно. У чемпіонаті команда залишилася на першому місці. Подивимося, яким буде рішення щодо незіграного матчу Інгулець – Шахтар, але тим не менш, різниця в один пункт буде.

Луческу і Суркіс обговорили можливе підсилення Динамо, – журналіст

Крім того, Динамо потрапило в Лігу чемпіонів, кваліфікувалося в Лігу Європи. Так, є якісь проблеми, про які знає головний тренер. Тому потрібно точкове підсилення, щоб досить впевнено себе почувати. Як показує практика, 15-16 футболістів – це мало для київського Динамо.

Тим більше, клуби перебувають в такій ситуації, що хтось може захворіти, якісь футболісти випадають, мало часу на відновлення. Дуже складно управляти в такій ситуації, тому 20-25 футболістів, які можуть боротися за право грати в основному складі, повинні бути під рукою", – поділився Буряк у інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Зазначимо, що кияни продовжать участь у Лізі Європи після вильоту із групи Ліги чемпіонів та лідирує у чемпіонаті України із 30 очками в активі.

"Не хочу слухати ці плаксиві розмови" або Чому доля Динамо в Лізі Європи залежить від рішення Луческу