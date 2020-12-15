"Работа Луческу в Динамо? Думаю, следует оценить положительно. В чемпионате команда осталась на первом месте. Посмотрим, каким будет решение о несыгранного матча Ингулец – Шахтер, но тем не менее, разница в один пункт будет.

Луческу и Суркис обсудили возможное усиление Динамо, – журналист

Кроме того, Динамо попало в Лигу чемпионов, квалифицировалось в Лигу Европы. Да, есть какие-то проблемы, о которых знает главный тренер. Поэтому нужно точечное усиление, чтобы достаточно уверенно себя чувствовать. Как показывает практика, 15-16 футболистов – это мало для киевского Динамо.

Тем более, клубы находятся в такой ситуации, что кто-то может заболеть, какие-то футболисты выпадают, мало времени на восстановление. Очень сложно управлять в такой ситуации, поэтому 20-25 футболистов, которые могут бороться за право играть в основном составе, должны быть под рукой", – поделился Буряк в интервью Dynamo.kiev.ua.

Отметим, что киевляне продолжат участие в Лиге Европы после вылета из группы Лиги чемпионов и лидирует в чемпионате Украины с 30 очками в активе.

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