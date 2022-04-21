"Відзначу єднання в українській футбольній сім'ї. Гравці, які виступають у закордонних клубах, поповнюють благодійні фонди – за це їм велике спасибі. Динамо та Шахтар проводять благодійні матчі на різних стадіонах Європи. І нехай проведення цих ігор не завжди збігається з планами головних тренерів, вони чудово розуміють, що такі зустрічі необхідні, і допомагають поповнювати благодійні фонди нашої країни. Наприклад, матч у Варшаві між Легією та Динамо зібрав на трибунах стадіону аж 18 тисяч польських та українських уболівальників!

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На жаль, не у всіх наших функціонерів є прагнення єднання української футбольної сім'ї в цей складний час. Це я про Мирона Маркевича. Після завершення досить активної кар'єри тренера він почав працювати у Федерації футболу України. Мені незрозуміло, чому Мирон Богданович так ставиться до київського Динамо, за першої ж нагоди, навіть у нинішній нелегкий час, намагається "уколоти", "зачепити" київський клуб.

Чи не краще йому всі свої зусилля зараз направити на нашу національну збірну, на яку 1 червня чекає складне випробування – матч плей-офф відбору на ЧС-2022 зі збірною Шотландії? Тим більше, у нашої головної команди країни проблем поки що не бракує…

Якщо Мирону Богдановичу чомусь не подобається Динамо, його тренувальний процес, його наставники та керівництво клубу, моя порада – не дивитись ігри за участю киян, просто вимикати телевізор. А свої поради, побажання та критичні стріли він може залишити при собі. Нехай береже свою нервову систему, адже його думка не цікава ні керівництву клубу, ні тренерам, ні вболівальникам "біло-синіх". Динамо і без нього знає, що і коли йому робити, і його підказок не потребує.

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Краще направте, Мироне Богдановичу, свою невгамовну енергію на те, як відродити колишню популярність Карпат, Металіста, Дніпра – клубів, в яких ви працювали, і які покинули нашу вітчизняну Прем'єр-лігу або взагалі зникли з футбольної карти. Адже президенти цих клубів – Петро Димінський, Олександр Ярославський, Ігор Коломойський – створювали вам, головному тренеру, всі умови для плідної роботи. А де зараз бразильці Марлос та Жуніор Мораєс, які отримали українське громадянство, чому свого часу ви активно сприяли?

В українському футболі і так дуже багато проблем, якими міг би зайнятися цей фахівець. Було б у нього бажання цим займатися, а не розганяти "зраду" і шукати "підводне каміння" там, де їх апріорі бути не може", – зазначив Буряк у інтерв'ю Обозреватель.

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