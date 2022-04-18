"Не розглядали варіант, аби збірна України провела товариські матчі замість Динамо? Ні. Але якби це обговорювалося по-людськи з нашим головним тренером (Луческу – прим.), то були б готові розглянути. Збірна також замість Шахтаря може зіграти. Можна було б провести одну-дві контрольні ігри, але не робити місячного збору.

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Чи дозволимо ми такий варіант? Спочатку потрібно, щоб Павелко зателефонував, а не клерки писали листи. Я готовий обговорити найкращий варіант для збірної, щоби вона вийшла на чемпіонат світу. Про це ні з ким із Шахтаря не говорив. Читаю істерику, яка розгорілася в пресі, того ж таки Маркевича, наприклад, і хочу йому сказати: нехай він спочатку поверне гроші, які заробив у Росії. Я, на відміну від нього, ніколи там не працював", – зазначив Суркіс у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, вчора розгорівся конфлікт через те, що керівництво Динамо відмовилось відпускати своїх гравців до розташування збірної України на збори, які мають початись 29 квітня. "Біло-сині" ж хочуть відправити своїх гравців 23 травня. Братів Суркісів звинуватили у вивезенні 17 мільйонів доларів за межі України.

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