"Отмечу единение в украинской футбольной семье. Игроки, выступающие в зарубежных клубах, пополняют благотворительные фонды – за это им большое спасибо. Динамо и Шахтер проводят благотворительные матчи на разных стадионах Европы. И пусть проведение этих игр не всегда совпадает с планами главных тренеров, они отлично понимают, что такие встречи необходимы, и помогают пополнять благотворительные фонды нашей страны. Например, матч в Варшаве между Легией и Динамо собрал на трибунах стадиона 18 тысяч польских и украинских болельщиков!

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К сожалению, не у всех наших функционеров есть стремление к единению украинской футбольной семьи в это сложное время. Это я о Мироне Маркевиче. После завершения достаточно активной карьеры тренера он начал работу в Федерации футбола Украины. Мне непонятно, почему Мирон Богданович так относится к киевскому Динамо, при первой же возможности, даже в нынешнее нелегкое время, пытается "уколоть", "зацепить" киевский клуб.

Не лучше ли ему все свои усилия сейчас направить на нашу национальную сборную, которую 1 июня ждет сложное испытание – матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 со сборной Шотландии? Тем более, у нашей главной команды страны проблем пока хватает…

Если Мирону Богдановичу почему-то не нравится Динамо, его тренировочный процесс, его наставники и руководство клуба, мой совет – не смотреть игры с участием киевлян, просто выключать телевизор. А советы, пожелания и критические стрелы он может оставить при себе. Пусть бережет свою нервную систему, ведь его мнение не интересно ни руководству клуба, ни тренерам, ни болельщикам "бело-синих". Динамо и без него знает, что и когда ему делать, и в его подсказках не нуждается.

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Лучше направьте, Мирон Богданович, свою неуемную энергию на то, как возродить былую популярность Карпат, Металлиста, Днепра – клубов, в которых вы работали, и которые покинули нашу отечественную Премьер-лигу или вообще исчезли с футбольной карты. Ведь президенты этих клубов – Петр Дыминский, Александр Ярославский, Игорь Коломойский – создавали вам, главному тренеру все условия для плодотворной работы. А где сейчас бразильцы Марлос и Жуниор Мораес, получившие украинское гражданство, чему в свое время вы активно содействовали?

В украинском футболе и так очень много проблем, которым мог бы заняться этот специалист. Было бы у него желание этим заниматься, а не разгонять "измену" и искать "подводные камни" там, где их априори быть не может", – отметил Буряк в интервью Обозреватель.

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