"У нас в редакції складна ситуація. Ми не можемо записувати футболістів. Всі учасники єврокубків закрилися і замкнулися. В принципі, правильно роблять. З футболістами записати інтерв'ю практично неможливо.

Денисов підхопив коронавірус – результати тесту він отримав під час прямого ефіру

У нас на каналі, насправді, також дуже складна ситуація. В студії хворіють через одного. Підтвердився, на жаль, коронавірус у Віктора Леоненка. Цієї неділі на передачу "Великий Футбол" він прийти не зможе.

COVID-19 також у Володимира Крамара та Ігоря Бурбаса. Загалом, покосило дуже конкретно. Тримайтеся і будьте здорові, вболівайте тільки за футбол", – сказав Денисов у проекті "Денисов TIME" на YouTube-каналі "Великий Футбол".

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