Барселона переграла Динамо на Камп Ноу в неоднозначному поєдинку 3-го туру Ліги чемпіонів. Результат матчу міг бути кардинально іншим – з одного боку, Руслан Нещерет неодноразово рятував ворота киян від значно більшої кількості пропущених м'ячів. Але і команда Мірчі Луческу мала чимало моментів, щоб забити більше. Марк-Андре тер Штеген, який зіграв перший поєдинок за 3 місяці, продемонстрував фантастичну реакцію, не давши динамівцям відзначитися навіть після виходів віч-на-віч.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Журналіст та екс-ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик вважає головним героєм матчу саме німецького голкіпера.

Артем Франков – головний редактор журналу "Футбол" – розчарований нереалізацією моментів, натякнувши на марнотратність Владислава Супряги. До слова, основний нападник Динамо не забиває вже 8 поєдинків. Востаннє він святкував гол ще 23 вересня у виїзному поєдинку ЛЧ з Гентом.

Журналіст Gazeta.ua й блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко нарікає на брак кваліфікації у футболістів української команди. На його думку, кияни цілком могли зачепитися за очки, адже Барселона дуже зверхньо поставилася до знекровлених "біло-синіх".

Вокаліст гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко спокійний за майбутнє збірної України на посту №1. Тепер музикант хоче бачити таких же суддів – і мова в даному випадку не зовсім про футбол. Ну, ви зрозуміли.

Агент В'ячеслав Заховайло засмучений поразкою, але відзначив, що соромитися киянам нічого. Окремої уваги удостоївся Нещерет, який феєрично дебютував у Лізі чемпіонів.

Андрій Шахов – заступник головного редактора тижневика "Футбол" – просто подякував гравцям Динамо. Дійсно, враховуючи всі обставини, підсумок гри міг бути значно гіршим. Зрештою, прогнози більшості вболівальників та експертів були значно песимістичнішими.

Скаут Алекс Великих незадоволений суддівством та віддав належне Мірчі Луческу. На його думку, результат матчу міг бути іншим.

Журналіст Микита Дмитрулін продемонстрував вміння іронізувати.

PR-фахівець телеканалів "Футбол" Данило Вереітін розчарований грою Лео Мессі. Водночас він віддав належне як Мірчі Луческу, так і всій команді, окремо відзначивши Руслана Нещерета.

Барселона – Динамо: Луческу оцінив гру Нещерета проти Мессі та компанії

Ігор Бойко, який зараз коментує на Setanta Sports Ukraine, цікаво порівняв героїв поєдинку.

Менеджер Олександр Ольшанецький визнав роль Мірчі Луческу та підкреслив внесок обох голкіперів у результаті дуелі на Камп Ноу.

Оглядач Tribuna.com Олександр Сажко вказав на нереалізацію моментів гравцями Барселони. В іншому випадку рахунок міг бути значно неприємнішим для Динамо. Водночас журналіст визнав, що у другому таймі "біло-сині" могли взагалі перевернути гру. Ну і не обійшлося без компліментів для Нещерета.

Кирило Лукаш – ведучий програми "Мова футболу" – насипав компліментів Мірчі Луческу. Нагадаємо, ультрас Динамо досі не можуть змиритися з приходом румунського фахівця.

Колишній півзахисник збірної України, а нині експерт Євген Левченко очікує виклику Руслана Нещерета до лав національної команди. Нагадаємо, для 18-річного голкіпера гра на Камп Ноу стала лише другою у складі першої команди Динамо.

Михайло Юхименко – журналіст "Футбол 24" – задоволений грою Динамо, яке заради таких матчів і мало виходити в Лігу чемпіонів.

Автор проекту Бомбардир Роман Бебех відзначив роль пандемії коронавірусу для молодих футболістів та Руслана Нещерета зокрема. Дійсно, чимало гравців, які вчора вийшли на поле Камп Ноу, за звичайних життєвих обставин навряд чи отримали б свій шанс.

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас дорікнув гравцям київської команди за нереалізацію моментів , але водночас похвалив за організацію та відсутність страху перед іменитим суперником.

На завершення – трішки Брутального футболу.

Барселона – Динамо: Київ видав геніальний матч ЛЧ – шок Мессі, дебют 18-річного Нещерета на 9 балів і провал лише 2 киян