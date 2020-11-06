"Я щойно поштою отримав листа, новина не дуже хороша. Напружуйтеся. Я отримав аналіз – у мене ковід.

Денисов зізнався, чи можлива трансляція УПЛ на Youtube

Я серйозно говорю. Ось так ось", – сказав Денисов у проекті "Денисов TIME" на YouTube-каналі "Великий Футбол".

Цікаво, що результат тесту Олександр отримав по електронній пошті за 17 хвилин до завершення програми, яка виходить у прямому ефірі.

Нагадаємо, раніше COVID-19 перехворів співведучий "Великого футболу" В'ячеслав Шевчук. У ще одного члена телекоманди – Віктора Леоненка – також були підозри на коронавірус.

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