Ювентус зазнав безапеляційної поразки у Римі від Лаціо, поставивши під сумнів свої шанси прорватись в ЛЧ. Звіт читайте на "Футбол 24".

Лаціо та Ювентус перед особистою зустріччю на Стадіо Олімпіко набрали хороший хід. Римляни видали 6-матчеву безпрограшну серію, вигравши п'ять із них, а туринці здобули сім перемог у восьми останніх поєдинках. При цьому "б'янконері" ще й рвуться в ЛЧ попри зняття очок, тож можна було очікувати на ефектну битву.

Господарі підходили до зустрічі в оптимальному складі. Зокрема, вперше після травми в основу потрапив капітан Іммобіле. Гостям же через дискваліфікацію не міг допомогти Кін, а Погба залишається у лазареті.

Перший тайм – суттєва перевага Лаціо

В перші 20 хвилин Лаціо домінував, нічого не дозволивши біля власних воріт. Виключенням стала лишень подача з кутового, яку замикав Влаховіч, однак Душан не зміг перервати 2-місячну гольову засуху. Римляни суттєво переважали в динаміці й створювали дуже небезпечні моменти.

Зокрема, на 10-й хвилині класна комбінація "орлів" завершилась проникним пасом Луїса Альберто на Мілінковіча-Савіча. Серб вистрілив з правого краю штрафного над поперечкою. Ще за дві хвилини Сєргєй замикав навіс з корнера (над каркасом), а на 29-й Феліпе Андерсон виконав закидання на дальню стійку – Іммобіле завдав щільний удар головою, змусивши Щенсни виконувати справжній сейв.

Між цими епізодами господарі провели кілька перспективних атак без завершення. Поступово Ювентусу вдалося вирівняти гру, однак ініціатива залишалась за римлянами. Зрештою, подібний футбол на 38-й хвилині вилився у гол Лаціо – Дзакканьї виконав подачу з лівого флангу, а Мілінковіч-Савіч відклеївся від Алекса Сандро й розстріляв ворота. 1:0!

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Скандали перед перервою й дивовижний порятунок Юве

Туринці вимагали скасувати взяття воріт через фол в атаці. Арбітри переглянули відеоповтор і зарахували гол, адже симуляція Алекса Сандро була очевидною.

Ahah Alex Sandro va all’indietro e quando sente il petto di Milinkovic-Savic si butta in avanti goffamente.



Guardate il braccio di Milinkovic-Savic che non effettua alcuna pressione.



Pazzesco che tanti ci caschino pic.twitter.com/3Y9dcXUZj4 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 8, 2023

Перепалка з суддями вилилась у вилучення асистента Мауріціо Саррі та жовту картку для Бонуччі (хоча він сидів у запасі). Втім, Ювентус не поплив.

Ба більше – гості відігрались вже за кілька хвилин з кутового. Проведель парирував замикання від Бремера, але далі сталася серія рикошетів. М'яч влучив у Влаховіча й відскочив до Рабйо, той з метра пробив у Проведеля, а м'яч знову відскочив у француза. 1:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Цікаво, що Адрієн став єдиним півзахисником Серії А, якому вдалося забити двозначну кількість голів у всіх турнірах. Рабйо відзначився десятьма м'ячами, з яких вісім було проведено у чемпіонаті.

Лаціо шокує Ювентус на старті другого тайму

У роздягальні замін проведено не було, однак зміни у грі на перших хвилинах другого тайму відчувались. "Стара синьйора" серйозно додала в активності, організувавши кілька хороших атак. Тим більш несподіваним став гол Лаціо на 53-й хвилині.

Феліпе Андерсон прорвався правим флангом і покотив у центр штрафного на Альберто, а Луїс п'яткою в дотик перевів м'яч на лівий край – там розташувався Дзакканьї. Маттія залишився без опіку й пробив у дальній нижній кут. 2:1! До речі, він став першим італійським футболістом у поточному чемпіонаті, якому вдалося забити 10 голів.

Madre mía, qué asistencia se acaba de inventar @10_luisalberto pic.twitter.com/iFw2Hv8Fxb — Juan Antonio (@javenegas61) April 8, 2023

А ще за чотири хвилини Дзакканьї забив ще один гол! Лівий фулбек відгукнувся на проникну передачу від Мілінковіча-Савіча й розстріляв ворота з близької дистанції. На щастя для туринців, Маттія заліз у явний офсайд, тож рахунок не збільшився.

Трохи згодом Ювентус міг і пенальті у свої ворота привезти. Куадрадо не встиг зіграти у м'яч в підкаті, начисто скосивши Дзакканьї. Епізод стався у карному майданчику, однак арбітр проігнорував його.

Niente giallo, nessuna espulsione per quel ciuccio di Cuadrado.#LazioJuventus pic.twitter.com/mmPdH5OLWW — Davide (@davide_edivad_) April 8, 2023

Спорадичні атаки не врятували Ювентус. Лаціо впевнено тримав результат

Звісно ж, туринці не могли просто так дивитись на свій винос. В останній третині матчу підопічні Массіміліано Аллегрі почали розкривати гру, йдучи великими силами в атаку й залишаючи простір за спинами. Римляни, звісно ж, користувались ним – втім, жодного моменту створити не вдалося.

"Б'янконері" йшли вперед, але їхнім атакам бракувало організованості. Це швидше нагадувало навалу зі спробами бити із будь-яких дистанцій – хоча на флангах гості виглядали впевнено. Моментів виникало обмаль, але Ювентус міг врятуватись.

Зокрема, на 62-й хвилині Влаховіч на дальній стійці замкнув навіс від Алекса Сандро. М'яч пройшов над поперечкою! На 84-й же cвіжий К'єза прийняв діагональ на правий край штрафного, різко відірвався від опікуна й прострілив на Фаджолі – Нікола пробивав з близької дистанції, але у ворота не влучив!

Між цими епізодами сталося кілька небезпечних кросів, та і загалом тиск туринців наприкінці зустрічі відчувався. Однак, спорадичність спроб порятунку не дозволила вирвати нічию. Фінальний свисток зафіксував перемогу Лаціо.

Римські "орли" набрали 59 очок і відірвались від третьої позиції на три залікових бали. Ювентус залишився на сьомій сходинці, тримаючись на дистанції у вісім пунктів від зони ЛЧ.

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