Во вторник, 11 апреля, на клубной базе Ювентуса был запланирован командный обед после тренировки – для игроков был приготовлен шашлык. Однако приятное мероприятие было испорчено, информирует Gazzetta dello Sport. Один из игроков не явился на обед.

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Этим футболистом оказался полузащитник Леандро Паредес, который выиграл в составе сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре. В конце утренней двухсторонки он упрекнул Аллегри в том, что тренер не даёт ему регулярную игровую практику.

Сообщается, что игрокам Ювентуса пришлось вмешаться, чтобы охладить пыл Паредеса.

В нынешнем сезоне 28-летний аргентинец сыграл за Ювентус 18 матчей в Серии А, но в 13 случаях выходил на поле на замену. Также он провёл 6 встреч в еврокубках и 1 игру в Кубке Италии.

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