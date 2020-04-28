Бундесліга зробила передостанній крок до відновлення сезону – фінальне слово за Меркель

Рестарт німецької Бундесліги став ближчим після отримання "зеленого світла" на детальний план відновлення сезону від тамтешніх урядовців.

Федеральне міністерство праці дало дозвіл проводити матчі без глядачів із дотриманням максимальних заходів безпеки, повідомляє RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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Урядовці впевнені, що безпека гравців і персоналу німецьких клубів буде на висоті, якщо план буде реалізований повністю. Бундесліга заради відновлення сезону пішла на безпрецедентний крок. Футболісти опиняться у т. зв. напівкарантині. До завершення сезону 2019/20 гравці зможуть перебувати лише вдома, на тренувальній базі, у командному готелі чи автобусі та на стадіоні. У четвер остаточне рішення щодо відновлення першості має прийняти канцлер Ангела Меркель.

Очікується, що перші матчі після карантину в Бундеслізі зіграють 9 травня. На паузу місцева першість пішла після 25-ти турів.

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