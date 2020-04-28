Бундеслига сделала предпоследний шаг к возобновлению сезона – финальное слово за Меркель

Рестарт немецкой Бундеслиги стал ближе после получения "зеленого света" детальным планом возобновления сезона от местных чиновников.

Федеральное министерство труда дало разрешение проводить матчи без зрителей с соблюдением максимальных мер безопасности, сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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Чиновники уверены, что безопасность игроков и персонала немецких клубов будет на высоте, если план будет реализован полностью. Бундеслига ради возобновления сезона пошла на беспрецедентный шаг. Футболисты окажутся в т. н. полукарантине. До конца сезона 2019/20 игроки смогут находиться только дома, на тренировочной базе, в командном отеле или автобусе и на стадионе. В четверг окончательное решение о возобновлении первенства должна принять канцлер Ангела Меркель.

Ожидается, что первые матчи после карантина в Бундеслиге сыграют 9 мая. На паузу местное первенство ушло после 25-ти туров.

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