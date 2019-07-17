"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткою

Ангела Меркель топить за Бундестім і провінційний Енергі. "Футбол 24" розповідає про це детальніше.

Ми знаємо про неї, як про канцлерку Німеччини, найвпливовішу жінку світу. Але не варто забувати, що Ангела Меркель – ще та футбольна фанатка. Перше знайомство з футболом припало на студентські роки, коли дівчина навчалася на фізичному факультеті Лейпцизького університету імені Карла Маркса. Одного разу Ангела потрапила на стадіон у Лейпцигу на якийсь із матчів – це стало поштовхом до зародження у ній футбольної вболівальниці.

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Виникає запитання: який клуб оселився у серці найвпливовішої жінки світу? Ні, це не Баварія чи Борусія, а звичайнісінький Енергі з міста Котбус, який виступає у третій лізі Німеччини. Чому саме ця команда? Для того, аби зрозуміти, варто повернутися у дитинство Меркель. Вона народилася у Гамбурзі, але невдовзі сім'я переїхала у Бранденбург. Енергі – головна команда регіону. Час від часу Меркель відвідувала матчі "лужичан" і навіть стала почесним вболівальником клубу. Зрозуміло, що своєю грою у третьому дивізіоні футболісти не приносять іменитій фанатці багато радісних вражень. Однак Енергі у своїй історії має і виступи у першій Бундеслізі: у 2000-2003 та 2006-2009 роках.

Перший ЧС у статусі канцлера

Світ дізнався про її прихильність до футболу на чемпіонаті світу-2006, який приймала Німеччина. Критики закидали Меркель, мовляв, відвідування матчів – це лиш піар і спосіб сподобатися світу. Однак вона пояснювала, що ходила на футбол і раніше. Під час матчів Ангела підстрибувала, хвилювалася і навіть погрожувала кулаками. Вона дійсно вболіває, а такі емоції складно підробити.

На домашньому ЧС Німеччина посіла третю сходинку і за це Меркель розцілувала головного тренера збірної – Юргена Клінсманна. Канцлерка була у захваті від турніру і подякувала всій країні за неймовірні емоції.

"Весь світ пережив неповторне футбольне свято. Мільйони людей з напругою і радістю брали в ньому участь. Ми разом вболівали і засмучувалися. Це було найкращою рекламою для Німеччини".

Поєднання політики та футболу

Канцлерка полюбляє відвідувати футбольні матчі своєї збірної після важливих зустрічей з європейськими політиками. Хороший спосіб, аби вивільнити емоції від стресової роботи. Так, до прикладу, вона вчинила в Австрії, де обговорювала актуальні питання європейської політики. Саме в цей день Відень приймав матч групового етапу Євро-2008 між збірними Австрії та Німеччини.

До слова, німці з такою віп-підтримкою дійшли до фіналу турніру, де поступилися іспанцям – 0:1. Дорогою до головного двобою Бундестім вийшла зі своєї групи із другого місця, а потім залишила за бортом турніру Португалію та Туреччину. І, як відомо, була потоплена айсбергом із сонячних Піренеїв.

"Наша команда зіграла добре. Я пишаюся нашими футболістами. Їхня гра принесла мені справжню радість".

У 2012 році, на саміті у США, теж не обійшлося без футболу. Ангела Меркель у компанії президента США Барака Обами, прем’єра Великої Британії Девіда Кемерона, голови Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу та інших "світил" переглянула фінал Ліги чемпіонів між мюнхенською Баварією і лондонським Челсі.

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Чоловіки не стримували своїх емоцій, а от канцлерка спостерігала за перебігом подій спокійно та стримано. У першу чергу, жінка – дипломат. Та й радіти особливо було нічого, адже по пенальті переможцями двобою стали "аристократи". Меркель буває стриманою лише на ділових зустрічах. Коли ж вона перед телевізором, матчі викликають зовсім інші емоції.

"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатися".

Цікавий факт: на 33-му саміті Великої сімки її охороняла перша жінка-арбітр в історії топ-5 європейських ліг – Бібіана Штайнхаус. У політичне життя Меркель з усіх боків вплітається футбол.

Золотий 2014-й

Згадуючи ЧС-2014, на думку одразу спадають дві події: матч Бразилія – Німеччина з розгромним рахунком 1:7 і перемога німецької збірної у фіналі.

Меркель підтримала свою команду ще у стартовому матчі групового етапу. Того дня Бундестім розгромила Португалію – 4:0! Кожен гол канцлерка вітала стоячи і з аплодисментами. Восьмий президент ФІФА Зепп Блаттер навіть припустив, де фрау Ангела могла б застосувати свою пристрасть: "Якби пані Меркель була футболісткою, я б поставив її на позицію центрального півзахисника. Ось де її пристрасть і впевненість знайшли б відмінне застосування".

Після розгромного матчу Ангела Меркель захотіла особисто подякувати гравцям своєї збірної, тож попрямувала у роздягальню. Саме тоді Лукас Подольскі зробив знамените селфі з главою держави, підписавши його: "4:0! Ось і обіцяне селфі з канцлером. Чудовий початок для нашої команди на чемпіонаті світу". Згодом він продав це фото на аукціоні за 5000 євро, які пішли на благодійність. До слова, окрім селфі на продаж виставили пуховик Арсена Венгера, рукавиці Мануеля Нойєра і бутси Маріо Балотеллі. Непогана така колекція!

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Німеччина дійшла до фіналу і цього разу перемогла. Поки вболівальники Аргентини плакали разом із Мессі, Меркель раділа і пишалася своїми "хлопчиками". Слова вдячності знову ж таки вирішила сказати "на вушко", у роздягальні. Візит був неочікуваним. Чемпіони світу саме переодягалися і готувалися прийняти душ. Тож дехто зустрів найвпливовішу жінку планети із голим торсом.

"Фінальний матч у Ріо був таким хвилюючим, що мені варто було прийняти заспокійливе ще до його початку. Мій угорський колега Віктор Орбан сказав мені перед матчем: "Незрозуміло, як все закінчиться". Аргентинці були дуже сильними. Це мене ще більше розхвилювало. А потім довелося чекати до 113 хвилини. Віктор повернувся до мене і промовив, що тепер я можу бути абсолютно спокійною. Але я так і не вгамувалася до 120 хвилини".

Користувачі соціальних мереж назвали Ангелу Меркель "дванадцятим гравцем у команді". Жінка навіть стала символом перемоги Німеччини на Мундіалі.

Перед ЧС-2018 головний тренер збірної Йоахім Льов мав із канцлеркою тривалу розмову. Тема – як поводитися у Росії, враховуючи сучасну політичну ситуацію. Наставник хотів виставити Німеччину командою, яка толерантна щодо агресивного господаря Мундіалю. На що Меркель відповіла, мовляв, команді варто сконцентруватися на футболі і залишити політику для політиків. Порада хороша, адже збірній потрібно було думати про те, як зламати "прокляття чемпіонів світу". Упс-с-с, не вдалося. Німці відверто провалилися, навіть не вийшовши з групи.

Меркель – про проблеми футболу

У футболу є свої недоліки та проблеми. Осторонь не встояла і канцлерка Німеччини. Меркель висловила занепокоєння через ситуацію на трансферному ринку. Спочатку Барселона продала Неймара у Парі Сен-Жермен за 222 мільйонів, а потім купила Дембеле у Борусії за 105 мільйонів (+40% від цієї суми у якості майбутніх бонусних виплат). "Такі суми незбагненні для людей", – підсумувала Ангела.

Вона закликала ФІФА та УЄФА скорегувати правила, які регулювали би перехід гравців таким чином, щоб досягнути спортивного балансу. Якщо ж цього не станеться, вартість футболістів щороку лише зростатиме. Так і до космічних сум недалеко, хоча вони вже зараз – неадекватні.

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Від трансферної політики – до проблем ЛГБТ. Меркель заступилася за футболістів-геїв, закликавши їх не приховувати свою орієнтацію.

"Я вважаю, що кожен, хто набереться сміливості зробити це, повинен знати: він живе у країні, де немає чого боятися. Враховуючи, що у цій ситуації ще багато людей відчувають страх, ми повинні послати їм чіткий меседж: ви не повинні боятися!"

Не всім сподобалася така позиція канцлерки Німеччини. Один із футболістів Бундесліги з нетрадиційною сексуальною орієнтацією анонімно висловив свою думку: "Ціна, яку ми повинні заплатити, щоб грати у Бундеслізі, величезна. Мені доводиться бути актором і брехати самому собі. Я не знаю, чи зможу весь час вдавати, що я гетеросексуал, але небезпека викриття лякає мене". Якщо футболісти бояться говорити про свою справжню сутність у Німеччині, то що вже казати про решту світу?

Ангела Меркель – велика фанатка своєї збірної. Футбол приносить кожному з нас незабутні емоції та робить наше життя яскравішим, тому не дивно, що канцлерка полюбила цей вид спорту. Її робота – стресова, складна і наповнена великою кількістю негативу. Стадіон – найкращий психолог, адже саме там можна почуватися частиною чогось великого та прекрасного і просто виплеснути усе накопичене в душі. Вболівати за свою збірну і паралельно робити країну кращою – це і є справжня любов.

Софія Дорощук, спеціально для Футбол 24

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