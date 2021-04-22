DFL на своєму офіційному сайті повідомила про введення жорсткого карантину для команд першої та другої Бундесліги.

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Починаючи з 3 травня, гравці, тренери і весь персонал клубу матимуть право покидати власні домівки лише заради тренувань і матчів. Усі повинні регулярно здавати ПЛР-тести і уникати зайвих контактів з іншими людьми. З 12 травня вводиться "карантинний табір", який стане домівкою команд до завершення чемпіонатів (22-23 травня). DFL хоче без зайвих проблем дограти сезон і зменшити ризик захворювання гравців перед Євро, який стартує 11 червня.

Додамо, що Баварія може оформити титул чемпіона Німеччини вже в наступному турі – 24 квітня достатньо перемогти Майнц або чекати осічки РБ Лейпциг.

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