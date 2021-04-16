Герта усією командою пропустить кілька турів Бундесліги – безпрецедентний випадок
10:02 - Читать на русском
Столична Герта повним складом пішла на карантин.
Герта пробуде на самоізоляції протягом двох тижнів через 4 позитивні тести у берлінському клубі, повідомляє Bild.
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На такому рішені наполягала місцева влада. Коронавірус виявили у двох футболістів – Марвіна Платтенхардта і Доді Люкебакіо, тренера Паля Дардая та його помічника Адміра Хамзагіча. Це перший випадок у Бундеслізі, коли команда ізолюється через 4 підтверджені тести.
Таким чином Герта пропустить найближчі матчі проти Майнца, Фрайбурга та Шальке.
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