Герта пробуде на самоізоляції протягом двох тижнів через 4 позитивні тести у берлінському клубі, повідомляє Bild.

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На такому рішені наполягала місцева влада. Коронавірус виявили у двох футболістів – Марвіна Платтенхардта і Доді Люкебакіо, тренера Паля Дардая та його помічника Адміра Хамзагіча. Це перший випадок у Бундеслізі, коли команда ізолюється через 4 підтверджені тести.

Таким чином Герта пропустить найближчі матчі проти Майнца, Фрайбурга та Шальке.

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