DFL на своем официальном сайте сообщила о введении жесткого карантина для команд первой и второй Бундеслиги.

Герта всей командой пропустит несколько туров Бундеслиги – беспрецедентный случай

Начиная с 3 мая, игроки, тренеры и весь персонал клуба имеют право покидать свои дома только ради тренировок и матчей. Все должны регулярно сдавать ПЦР-тесты и избегать лишних контактов с другими людьми. С 12 мая вводится "карантинный лагерь", который станет домом команд до завершения чемпионатов (22-23 мая). DFL хочет без лишних проблем доиграть сезон и уменьшить риск заболевания игроков перед Евро, который стартует 11 июня.

Добавим, что Бавария может оформить титул чемпиона Германии уже в следующем туре – 24 апреля достаточно победить Майнц или ждать осечки РБ Лейпциг.

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