"Англійська Прем'єр-ліга та наші клуби всім серцем виступають проти дій Росії та продемонструють свою підтримку українському народу на матчах цього вікенду.

Росію та її клуби видалять з симулятора FIFA

Ми закликаємо до миру! Наші думки зі всіма, хто постраждав. Наші прояви солідарності будуть для вас цими вихідними", – повідомляє прес-служба АПЛ.

Офіційне лого АПЛ тепер виглядає так:

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

Росія напала на Україну: Ракицький покидає країну військових злочинців, легіонери Динамо не хочуть повертатися (LIVE)