"Чи можна вітати мене з поверненням до роботи? Мене вже вітають, але поки це тільки розмови. Дуже багато інформації в інтернеті, але я поки ні з ким не зв'язувався на цю тему. Поки мені незрозуміло, звідки береться ця інформація.

Кривбас визначився з новим тренером, – ТК "Футбол"

Чи виходили на мене з Кривбаса? Ні. Не те що з Кривбаса, а взагалі з команд, які зараз без тренера – Минай, Агробізнес. Ніхто з цих команд мені не дзвонив.

Чи готовий працювати у Кривбасі? Щоб конкретно відповісти, треба отримати пропозицію, подивитися і проаналізувати завдання і комплектацію команди. І все інше. Це не одного дня рішення. Інформація в інтернеті про мене не відповідає дійсності", – цитує Бабича Tribuna.

Нагадаємо, напередодні Кривбас звільнив Геннадія Приходька з посади головного тренера після розгромної поразки від Металіста (0:5).

"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту