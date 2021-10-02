Кривбас, який посідає друге місце в Першій лізі (21 очко в 11-ти матчах), знайшов заміну Геннадію Приходьку. Як і повідомляли ЗМІ, новим наставником став Олександр Бабич, інформує офіційний сайт клубу з Кривого Рогу.

Деталі угоди не розголошуються. У тренерський штаб нового наставника увійшли Олександр Лавренцов, Володимир Белаков, Артем Філімонов, Олександр Малахов.

Цікаво, що буквально два дні тому тренер заперечував інформацію про можливість працевлаштування в криворізькому клубі.

Нагадаємо, 42-річний Бабич раніше очолював Чорноморець та Маріуполь, який покинув у липні 2020-го і відтоді не займався тренерською діяльністю. Останнім місцем його роботи були телеканали "Футбол 1/2/3", де Олександр Олександрович працював експертом.

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