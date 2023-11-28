"Звісно, хотілося грати. Особливо, коли ігри 2012 року в Україні проходили. Грати на "Донбас-Арені" і не вийти, це, звичайно, було неприємно.

Кучер згадав період роботи Луческу в Шахтарі: "Він знав, що кожен футболіст їсть на сніданок, обід та вечерю"

Зіграв лише останню гру (на Євро-2016, – ред.), коли вже нічого не вирішувалося. Полякам також програли (0:1). Хотіли, звісно, виграти", – цитує Кучера Український футбол.

Нагадаємо, на Євро-2012, що проходив в Україні і Польщі, національну збірну очолював Олег Блохін. Тоді "синьо-жовті" перемогли Швецію (2:1) та програли Франції (0:2) та Англії (0:1).

На Євро-2016, який проходив у Франції, національною командою керував Михайло Фоменко. "Синьо-жовті" програли всі три гри: Німеччині (0:2), Північній Ірландії (0:2) та Хорватії (0:1).

"Ракицький тупо звір": Шахтар опустив Барсу у формі РФ до рівня Динамо – тиск на Реброва, Судаков не перейде в Юве