"Конечно, хотелось играть. Особенно когда игры 2012 года в Украине проходили. Играть на "Донбасс-Арене" и не выйти, это, конечно, было неприятно.

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Сыграл только последнюю игру (на Евро-2016 – ред.), когда уже ничего не решалось. Полякам также проиграли (0:1). Хотели, конечно, выиграть", – цитирует Кучера Украинский футбол.

Напомним, на проходившем в Украине и Польше Евро-2012 национальную сборную возглавлял Олег Блохин. Тогда "сине-желтые" победили Швецию (2:1) и проиграли Франции (0:2) и Англии (0:1).

На проходившем во Франции Евро-2016 национальной командой руководил Михаил Фоменко. "Сине-желтые" проиграли все три игры: Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Хорватии (0:1).

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