Вже у другому таймі каталонського матчу було зрозуміло, що з цією Барсою можна грати і здобувати очки. Тоді "гірники" ще не сповна повірили у власні сили, тож обмежилися лише голом престижу.

Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Інша справа – поєдинок у Гамбурзі! І хоча склад команди Хаві за іменами був значно соліднішим, ніж два тижні тому, Шахтар відпрацював на п'ятірку з плюсом, вчепившись у переможний рахунок мертвою хваткою.

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Коментатор і журналіст ПроФутболу Олександр Золотогорський констатує: "грамотно і впевнено".

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А, може, причина ще й у невдалій формі, яку обрала Барселона на цей матч? "Аквафреш" приречений на поразку.

"Безпрецедентна картина" і "вульгарна команда": іспанські ЗМІ рознесли Барсу і похвалили Шахтар після сенсації в ЛЧ