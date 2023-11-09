Екс-захисник Шахтаря Олександр Кучер розповів про роботу з Мірчею Луческу в Шахтарі.

Колишній футболіст Шахтаря Олександр Кучер пригадав принципи роботи Мірчі Луческу в період перебування в складі "гірників"

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"На тренуваннях були хороші навантаження. Луческу завжди проводив багато спарингів, дворазові заняття. Він змушував нас працювати над контролем м’яча.

Він ретельно розбирав суперників на теоріях – кожного гравця індивідуально. Знав, що кожен футболіст їсть на сніданок, обід та вечерю", – сказав Кучер в інтерв'ю порталу Український футбол.

Нагадаємо, Кучер виступав за "гірників" з 2006 по 2017 рік. Луческу працював з Шахтарем з 2004 по 2016 рік. Нещодавно фахівець покинув пост наставника київського Динамо.

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