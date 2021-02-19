"Було дуже важко прощатись": Корнієнко пригадав відхід Коваленка до Аталанти
Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко поділився емоціями від трансферу свого екс-одноклубника Віктора Коваленка до Аталанти.
"Мені дуже важко було прощатися з ним. Не прощатися, а говорити: "До побачення". Я за нього радий, якщо чесно. Він дійсно хотів, готувався.
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Бажаю йому успіху. Буду за нього переживати, вболівати. Чекатиму зустрічі, буде про що поговорити", – поділився Корнієнко у інтерв'ю Великому футболу.
Нагадаємо, Коваленко перейшов із Шахтаря до Аталанти у зимове трансферне вікно. За українця "гірники" отримали 700 тисяч євро.
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