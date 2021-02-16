"Звичайно, я Віті спочатку допомагав. Він дуже самостійний хлопець, багато моментів сам вирішував без моєї допомоги. Дуже організований, це в плюс йому. Це дуже важливо, коли приїжджаєш в іншу країну, в інший чемпіонат – не замикатися в собі, не соромитися. Він намагається розмовляти з хлопцями італійською. Як би це смішно не звучало, але він намагається. Це дуже важливо.

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Зараз Вітя більше часу проводить у ліжку, ніж у спілкуванні зі мною. У перші дні його так навантажили, потрібно виконати певний обсяг роботи, щоб бути з командою на одному рівні в плані кондицій. У Аталанті дуже важлива функціональна і фізична підготовка.

Зараз у нього бігова робота, фітнес, додатково після тренувань допрацьовує. Він пройшов невеликі збори, але йому ще потрібно трохи часу. Віті потрібен час, щоб адаптуватися тут, це не так просто. Він хороший хлопець, у нього є все, щоб заграти і показати себе з найкращого боку. Я йому допомагаю, чим можу", – розповів Маліновський у ефірі YouTube-каналу УАФ.

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