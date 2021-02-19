Защитник Шахтера Виктор Корниенко поделился эмоциями от трансфера своего экс-одноклубника Виктора Коваленко в Аталанту.

"Мне очень трудно было прощаться с ним. Не прощаться, а говорить: "До свидания". Я за него рад, если честно. Он действительно хотел, готовился.

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Желаю ему успеха. Буду за него переживать, болеть. Буду ждать встречи, будет о чем поговорить",– поделился Корниенко в интервью Великому футболу.

Напомним, Коваленко перешел из Шахтера в Аталанту в зимнее трансферное окно. За украинца "горняки" получили 700 тысяч евро.

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