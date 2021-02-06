"Він отримав травму. У них було три дні паузи, і у клубі хотіли подивитися, наскільки вона серйозна, потрібно летіти до Києва чи ні. Він мені навіть не розповідав, що з ним. Пізніше зателефонував і поставив перед фактом: я лечу додому. Це було неочікувано. Кажуть, що у нього неповний розрив бічної зв'язки коліна. Сказали, що для повного відновлення потрібно близько чотирьох тижнів.

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Для нього Колос став рідним клубом. Це як друга сім'я. У Жені були пропозиції з Європи, але, мабуть, не ті умови або команда не та. Для мого Жені важливий не заробіток, а місце команди, перспектива", – поділилась Олена у коментарі відеожурналу Yellow.

До слова, Морозко провів 11 матчів у поточному сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 2 голи.

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