Білоруський захисник Микола Золотов продовжить свої виступи в УПЛ, повідомляє офіційний сайт Колоса.

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26-річний оборонець перейшов у команду Руслана Костишина на правах вільного агента. Золотов виступає на позиції лівого захисника, хоча в разі потреби може зіграти і на правому фланзі. Новачок приєднався до тренувальних зборів команди у Туреччині, пройшовши перед цим медичний огляд.

До слова, Золотов – вихованець футбольного клубу Вітебськ, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2013 по 2016 роки виступав за солігорський Шахтар, звідки знову повернувся у рідну команду. Останнім клубом гравця був Урал, який він покинув 18 січня. У поточному сезоні провів за російську команду 9 поєдинків у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. За збірну Білорусі зіграв 7 матчів. Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро.

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