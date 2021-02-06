"Он получил травму. У них было три дня паузы, и в клубе хотели посмотреть, насколько она серьезная, нужно лететь в Киев или нет. Он мне даже не рассказывал, что с ним. Позже позвонил и поставил перед фактом: я лечу домой. Это было неожиданно. Говорят, что у него неполный разрыв боковой связки колена. Сказали, что для полного восстановления потребуется около четырех недель.

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Для него Колос стал родным клубом. Это как вторая семья. У Жени были предложения из Европы, но, видимо, не те условия или команда не та. Для моего Жени важен не заработок, а место команды, перспектива", – поделилась Елена в комментарии видеожурналу Yellow.

К слову, Морозко провел 11 матчей в текущем сезоне во всех соревнованиях, записав в свой актив 2 гола.

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