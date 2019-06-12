Булеца: Буду радий, якщо досягну рівня Мессі

Півзахисник Сергій Булеца розповів про свої очікування від подальшої кар'єри.

"Перш за все, я хочу похвалити всіх моїх партнерів. Ми перемогли командою. Наші сильні сторони – єдність і солідарність. Я радий, що забив, але, дійсно, в той момент відзначилася вся команда.

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Мій номер? Я завжди одягаю 10-ку. Це ще з того часу, як я тільки почав грати в футбол, коли ще був маленьким. Це щось, що приносить мені впевненість, але це тільки маленька психологічна штука. Мені дуже подобається Ліонель Мессі. Я був би радий досягти його рівня.

Зірка? Якщо мене колись будуть так називати, то лише тому, що фанати і тренери так вирішать, але не я сам", – цитує Булецу офіційний сайт ФІФА.

Нагадаємо, хавбек разом зі збірною України може стати чемпіоном світу U-20 вже цієї суботи. Команді Олександра Петракова протистоятиме Південна Корея.

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