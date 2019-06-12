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Булеца: Буду рад, если достигну уровня Месси

16:12 39 Читати українською
Булеца: Буду рад, если достигну уровня Месси
Сергей Булеца / Фото ФИФА

Полузащитник Сергей Булеца рассказал о своих ожиданиях от дальнейшей карьеры.

"Прежде всего, я хочу похвалить всех моих партнеров. Мы победили командой. Наши сильные стороны – единство и солидарность. Я рад, что забил, но, действительно, в тот момент отличилась вся команда.

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Мой номер? Я всегда одеваю 10-ку. Это еще с тех пор, как я только начал играть в футбол, когда еще был маленьким. Это то, что приносит мне уверенность, но это только маленькая психологическая штука. Мне очень нравится Лионель Месси. Я был бы рад достичь его уровня.

Звезда? Если меня когда-нибудь будут так называть, то только потому, что фанаты и тренеры так решат, но не я сам", – цитирует Булецу официальный сайт ФИФА.

Напомним, хавбек вместе со сборной Украины может стать чемпионом мира U-20 уже в эту субботу. Команде Александра Петракова будет противостоять Южная Корея.

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