Україна U-20 – Італія U-20: Булеца визнаний найкращим гравцем матчу

Атакувальний півзахисник юнацької збірної України Сергій Булеца провів чудовий матч проти однолітків з Італії у півфіналі чемпіонату світу.

Український хавбек Сергій Булеца визнаний найкращим гравцем півфінального матчу юнацького чемпіонату світу між Україною та Італією за версією GoalPoint.pt.

Україна U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал ЧС-2019

Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла однолітків з Італії у півфіналі чемпіонату світу та вийшла до фіналу турніру. Єдиний гол у матчі забив саме Сергій Булеца.

Україна U-20 – Італія U-20 – 1:0 – відео гола

Крім того, в активі атакувального хавбека 4 удари, 2 з яких прийшлись на площину воріт суперника. Також Булеці віддав 1 ключову передачу, а точність його пасів склала 90%.