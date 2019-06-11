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Україна U-20 – Італія U-20: Булеца визнаний найкращим гравцем матчу

22:48 205 Читать на русском
Україна U-20 – Італія U-20: Булеца визнаний найкращим гравцем матчу
Сергій Булеца (по центру) / FIFA

Атакувальний півзахисник юнацької збірної України Сергій Булеца провів чудовий матч проти однолітків з Італії у півфіналі чемпіонату світу.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

Український хавбек Сергій Булеца визнаний найкращим гравцем півфінального матчу юнацького чемпіонату світу між Україною та Італією за версією GoalPoint.pt.

Україна U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал ЧС-2019

Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла однолітків з Італії у півфіналі чемпіонату світу та вийшла до фіналу турніру. Єдиний гол у матчі забив саме Сергій Булеца.

Україна U-20 – Італія U-20 – 1:0 – відео гола

Крім того, в активі атакувального хавбека 4 удари, 2 з яких прийшлись на площину воріт суперника. Також Булеці віддав 1 ключову передачу, а точність його пасів склала 90%.

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Теги
Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Збірна України Україна U-20 - Італія U-20 Італія U-20 Італія U-20 Сергій Булеца Сергій Булеца
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