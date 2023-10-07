"Емоційний та напружений матч. Команди виборюють найвищі місця. Мені дуже сподобалися підтримка та сам антураж гри. Неймовірна атмосфера. Все дуже круто.

Полісся – Динамо – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Що було сказано, коли було вилучення та програвали? Як вдалося переламати гру? Все дослівно сказати не можу. Була нецензурна лексика. Чуємо один одного, розмовляємо. І це найголовніше. Є коннект на полі між гравцями команди.

Усі хлопці – молодці, кожен виклався максимум, на 200%. Рухаємось далі вперед", – цитує Козака офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, підопічні Калітвінцева перестріляли Динамо з рахунком 3:2 (вирішальний гол оформив Артем), і очолили турнірну таблицю УПЛ (поки свої матчі не зіграють конкуренти).

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ