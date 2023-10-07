"Эмоциональный и напряженный матч. Команды борются за самые высокие места. Мне очень понравились поддержка и сам антураж игры. Невероятная атмосфера. Все очень круто.

Полесье – Динамо – 3:2 – видео голов и обзор матча

Что было сказано, когда было удаление и проигрывали? Как удалось переломить игру? Все дословно сказать не могу. Была нецензурная лексика. Слышим друг друга, разговариваем. И это самое главное. Есть коннект на поле между игроками команды.

Все ребята – молодцы, каждый выложился максимум, на 200%. Двигаемся дальше вперед", – цитирует Козака официальный сайт Полесья.

Напомним, подопечные Калитвинцева перестреляли Динамо со счетом 3:2 (решающий гол оформил Артем), и возглавили турнирную таблицу УПЛ (пока свои матчи не сыграют конкуренты).

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ