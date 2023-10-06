Динамо відкрило рахунок вже на 4-й хвилині. Волошин розкішним пасом п'яткою знайшов Буяльського, а тому залишалося не влучити у захисників на лінії воріт. Полісся швидко відповіло гарматою Крушинського, яка "прошила" руки Бущана.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ

На старті другої половини Динамо знову вийшло вперед. Суддя Віталій Романов після перегляду повтору призначив пенальті за фол Морозка проти Ваната. Буяльський з "позначки" оформив дубль, а Морозко незабаром заробив другу жовту. Полісся в меншості примудрилося вирвати всі 3 очки. На подачі кутового у штрафній Динамо виникла "пожежа", і Будківський з рикошетом від Бражка зрівняв рахунок.

На 70-й хвилині Козак довершив камбек, скориставшись новим провалом Дубінчака/Сироти. Більше голів не було, хоча догравали команди у рівних складах (Караваєву показали пряму червону). 3:2 – Полісся у дебютний сезон на рівні еліти обіграло Динамо.