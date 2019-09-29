Буффон назвав два клуби, які будуть боротися за чемпіонство в Серії А до самого кінця

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон очікує запеклої конкуренції з боку Інтера у боротьбі за перемогу в чемпіонаті Італії.

"Звичайно, матч проти Інтера стане битвою за Скудетто. Ювентус бореться за титул – це зрозуміло без зайвих слів. Проте "нерадзурі" теж серед претендентів.

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Я чудово знаю Антоніо Конте і Беппе Маротту – у їхніх серцях живе надія. Інтер повинен вірити у свої шанси на титул. У них якісна команда, вони грають у свій футбол та сповнені енергії. Вони здатні боротися за чемпіонство до самого кінця.

Я бачу, як Ювентус у цьому сезоні постійно стає сильнішим. Команда будується цеглинка за цеглинкою, гра за грою. Я вважаю, що шлях вперед – продовжувати піднімати планку, намагаючись насолоджуватися нашим футболом і робити щось нове, тому що саме тому у клубі відбулися зміни", – цитує Буффона TMW.

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