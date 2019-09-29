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Буффон назвал два клуба, которые будут бороться за чемпионство в Серии А до самого конца

18:34 114 Читати українською
Буффон назвал два клуба, которые будут бороться за чемпионство в Серии А до самого конца
Джанлуиджи Буффон / фото: Ювентус

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон ожидает ожесточенной конкуренции со стороны Интера в борьбе за победу в чемпионате Италии.

 

"Конечно, матч против Интера станет битвой за Скудетто. Ювентус борется за титул – это понятно без лишних слов. Однако "нерадзури" тоже среди претендентов.

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Я прекрасно знаю Антонио Конте и Беппе Маротту – в их сердцах живет надежда. Интер должен верить в свои шансы на титул. У них качественная команда, они играют в свой футбол и полны энергии. Они способны бороться за чемпионство до самого конца.

Я вижу, как Ювентус в этом сезоне постоянно становится сильнее. Команда строится кирпичик за кирпичиком, игра за игрой. Я считаю, что путь вперед – продолжать поднимать планку, пытаясь наслаждаться нашим футболом и делать что-то новое, потому что именно поэтому в клубе произошли изменения", – цитирует Буффона TMW.

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Интер - Ювентус Италия Антонио Конте Антонио Конте Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Интер Интер Ювентус Ювентус
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