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Аталанта з Маліновським знищила Сассуоло, Інтер у меншості переграв Сампдорію: 6-й тур Серії А, матчі суботи

28 вересня 23:38 608 Читать на русском
Аталанта з Маліновським знищила Сассуоло, Інтер у меншості переграв Сампдорію: 6-й тур Серії А, матчі суботи
Сампдорія – Інтер – 1:3 / фото твіттер ФК Інтернаціонале

В рамках 6-го туру чемпіонату Італії відбулось кілька поєдинків. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 6-й тур

Ювентус – СПАЛ – 2:0

Голи: П'яніч, 45, Роналду, 78

Сампдорія – Інтер – 1:3

Голи: Янкто, 55 – Сенсі, 20, Санчес, 24, Гальярдіні, 61

Вилучення: Санчес, 46

Сассуоло – Аталанта – 1:4

Голи: Дефрель, 62 – Гомес, 6, Госенс, 13, Гомес, 29, Сапата, 35

Буффон перевершив рекорд легендарного Мальдіні за кількістю зіграних матчів на клубному рівні

Чемпіон Італії приймав на своєму полі аутсайдера чемпіонату – СПАЛ. Туринці відставали від Інтера, який посідає першу сходинку, на два очка і планували підійти до очної зустрічі з міланською командою, що відбудеться у наступному турі, з максимальним результатом.

Весь перший тайм господарі буквально провисіли на воротах суперника, однак оборона СПАЛу працювала на останньому диханні на відбій. В кінці першого тайму "стара синьойора" втратила два супершанси: спочатку Етріт Беріша продемонстрував фантастичну реакцію і в неймовірному стрибку відбив круглого після удару Аарона Ремзі, а вже за мить Кріштіану Роналду вимотав оборону суперника і відкинув під удар партнеру – захисники винесли круглого з лінії воріт. Зрештою на 45-й хвилині Міралем П'яніч після передачі Самі Хедіри в дотик пробив під ліву стійку воріт і відкрив рахунок у матчі.

По перерві туринці продовжили нарощувати свою перевагу і на 78-й хвилині Роналду після довгої навісної передачі Пауло Дибали відправив м'яч у правий нижній кут воріт. СПАЛ намагався бодай скоротити рахунок, однак не представив достатньо аргументів у вигляді влучних пострілів у ворота Буффона. На передостанній хвилині матчу міг забивати Дибала – здійснивши індивідуальний прохід до лінії штрафного майданчика він завдав удару, після якого м'яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки! Дублем не судилось відзначитись і Роналду – на четвертій доданій до матчу хвилині голкіпер гостей врятував свою команду від розгрому.

Перемога принесла Ювентусу 16 очок і першу сходинку у турнірній таблиці, СПАЛ з 3 балами залишився передостаннім.

У іншому матчі туру Інтер мав змогу вкотре засмутити "зебр", повернувши собі першу сходинку у разі перемоги у виїздному матчі проти Сампдорії. "Змії" вже у першому таймі, здавалось, впорались із цим завданням. Ударна 4-хвилинка сталась у середині тайму. Спершу Сенсі ударом здалеку класно поцілив у лівий кут так, що голкіпер навіть не поворухнувся, а за три хвилини той самий Сенсі наче пробивав ще раз, але удар виявився передачею на Санчеса, який з близької відстані розстріляв ворота – 0:2.

Другий тайм розпочався з вилучення героя першої половини – Санчес отримав другу жовту й завчасно покинув поле. Господарі скористались кількісною перевагою та уже на 55-й відквитали один м'яч – Янкто влучив прямісінько у дальній кут після передачі від Лінетті. Однак навіть у меншості міланці змогли знову збільшити рахунок на свою користь. Гальярдні з другої спроби переграв голкіпера після шедевральної розрізної передачі у центр штрафного – 1:3! У підсумку Інтер здобуває перемогу на характері і підтверджує серйозність своїх намірів щодо завоювання "скудетто" у поточному сезоні.

Аталанта Маліновського приїхала у гості до Сассуоло, щоправда, Руслан залишився у резерві на цей поєдинок. Гості вже у першій половині зустрічі влаштували погром. На 6-й хвилині Гомес на швидкості увірвався в штрафний та пробив голкіпера, на 13-й Госенс замкнув простріл на дальній стійці, на 29-й той же Гомес класно зіграв у стіночку з Сапатою та забив третій, а вже за 6 хвилин Сапата з подачі Гатебура довів рахунок до 0:4 на користь гостей. Божевільний перший тайм!

По перерві гості дещо заспокоїлись й віддали м'яч супернику. Господарі все ж змогли відіграти один м'яч на 64-й – Дефрель уникнув офсайду й з лінії штрафного пробив точно у дев'ятку! На 72-й на поле вийшов Руслан Маліновський замість героя першого тайму Гомеса. Однак Руслан встиг "відзначитись" лише жовтою карткою. Більше рахунок у матчі не змінювався – 1:4.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

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Інтер Інтер Сампдорія Сампдорія Італія Сассуоло Сассуоло Аталанта Аталанта СПАЛ СПАЛ Ювентус Ювентус Етріт Беріша Етріт Беріша Пауло Дибала Пауло Дибала Міралем П'яніч Міралем П'яніч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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