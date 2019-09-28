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Буффон перевершив рекорд легендарного Мальдіні за кількістю зіграних матчів на клубному рівні

17:09 178 Читать на русском
Буффон перевершив рекорд легендарного Мальдіні за кількістю зіграних матчів на клубному рівні
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон встановив новий орієнтир для всіх італійських гравців.

45’ Міралем П'яніч
78’ Кріштіану Роналду
 
45’ Міралем П'яніч
78’ Кріштіану Роналду

Досвідчений голкіпер вийшов у основному складі туринців на матч проти СПАЛа, який став для нього 903-м в клубній кар'єрі.

Роналду близький до антирекорду Серії А

Таким чином, Буффон вже щонайменше на одну гру випередив культового захисника Мілана Паоло Мальдіні. Показник 41-річного голкіпера – новий рекорд серед всіх італійських гравців, стверджує Gracenote Live. Чемпіон світу-2006 провів 220 ігор за Парму, 658 – за Ювентус і 25 – за ПСЖ.

Нагадаємо, що Буффон повернувся в Ювентус цього літа після одного року не надто вдалих виступів у столиці Франції.

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Ювентус Ювентус Італія Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Рекорди Паоло Мальдіні Ювентус - СПАЛ
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