Буффон розповів, чому йому довелося покинути ПСЖ

Зірковий ветеран поділився думкою щодо відходу з паризького гранда і своїми планами на майбутнє.

"Ще п'ять місяців тому в ПСЖ сказали мені, що в кінці чемпіонату я стану другим воротарем команди. З січня у мене було достатньо часу, щоб обміркувати цю ситуацію. Я вирішив, що це не для мене.

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Статус запасного голкіпера не для мене, тому я відмовився від стількох грошей і опції продовження на наступний рік. Їх пропозиція було абсолютно законною і, вочевидь, дуже привабливою.

Тим не менш, як я вже говорив, в 41 рік у мене все ще є фізична потреба в емоціях. Емоції, які означають енергію, мрію. Сьогодні я перебуваю в такому ж становищі, як і минулого літа, в надзвичайному стані безтурботності, в стані повного розслаблення. у мене вже є кілька хороших пропозицій" – цитує Буффона Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, зірковий італієць провів у ПСЖ всього рік, за який встиг стати чемпіоном французької Ліги 1.