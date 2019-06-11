Буффон може стати заміною Касільяса в Порту

Керівництво Порту в літнє трансферне вікно може змінити одного легендарного воротаря іншим.

41-річний Джанлуїджі Буффон, який покидає французький ПСЖ, може опинитися в Порту, повідомляє O Jogo.

Буффон може повернутись у Парму, – GdS

Боси "драконів" хочуть підписати італійського ветерана на заміну досвідченому іспанцю Ікеру Касільясу. Останній нещодавно пережив інфаркт міокарда й, найімовірніше, змушений буде завершити активні виступи. Натомість Буффон хоче провести на професіональному рівні ще мінімум рік, а також поїхати на Олімпіаду-2020 в Токіо.

У сезоні 2018/19 він провів 25 матчів у всіх турнірах. Тим часом Касільяс зіграв 42 матчі у всіх турнірах і допоміг Порту стати віце-чемпіоном країни.

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