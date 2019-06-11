toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020

Буффон може стати заміною Касільяса в Порту

19:33 74 Читать на русском
Буффон може стати заміною Касільяса в Порту
Касільяс і Буффон / Reuters

Керівництво Порту в літнє трансферне вікно може змінити одного легендарного воротаря іншим.

41-річний Джанлуїджі Буффон, який покидає французький ПСЖ, може опинитися в Порту, повідомляє O Jogo.

Буффон може повернутись у Парму, – GdS

Боси "драконів" хочуть підписати італійського ветерана на заміну досвідченому іспанцю Ікеру Касільясу. Останній нещодавно пережив інфаркт міокарда й, найімовірніше, змушений буде завершити активні виступи. Натомість Буффон хоче провести на професіональному рівні ще мінімум рік, а також поїхати на Олімпіаду-2020 в Токіо.

У сезоні 2018/19 він провів 25 матчів у всіх турнірах. Тим часом Касільяс зіграв 42 матчі у всіх турнірах і допоміг Порту стати віце-чемпіоном країни.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа

blog_ava
Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу
00:46
11576
Теги
Трансфери Трансфери ПСЖ Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Ікер Касільяс Ікер Касільяс Порту Порту ПСЖ ПСЖ Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
26
хв
Андорра
21:45
Франція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук