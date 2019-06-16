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Буффон рассказал, почему ему пришлось покинуть ПСЖ

13:33 69 Читати українською
Буффон рассказал, почему ему пришлось покинуть ПСЖ
Тухель и Джанлуиджи Буффон / Reuters

Звездный ветеран поделился мнением относительно ухода из парижского гранда и своими планами на будущее.

"Еще пять месяцев назад в ПСЖ сказали мне, что в конце чемпионата я стану вторым вратарем команды. С января у меня было достаточно времени, чтобы обдумать эту ситуацию. Я решил, что это не для меня.

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Статус запасного голкипера не для меня, поэтому я отказался от стольких денег и от продления на следующий год. Их предложение было абсолютно законным и, очевидно, очень привлекательным.

Тем не менее, как я уже говорил, в 41 год у меня все еще есть физическая потребность в эмоциях. Эмоции, которые означают энергию, мечту. Сегодня я нахожусь в таком же положении, как и прошлым летом, в чрезвычайном положении беззаботности, в состоянии полного расслабления. у меня уже есть несколько хороших предложений", – цитирует Буффона Corriere dello Sport.

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Напомним, звездный итальянец провел в ПСЖ всего год, за который успел стать чемпионом французской Лиги 1.

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Трансферы Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон ПСЖ ПСЖ Франция
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