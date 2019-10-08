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Буффон і Де Россі можуть провести прощальний матч за збірну Італії

19:57 214 Читать на русском
Буффон і Де Россі можуть провести прощальний матч за збірну Італії
Джанлуїджі Буффон та Даніеле Де Россі / Фото ФК Ювентус

Одразу дві легенди збірної Італії можуть повернутись у національну команду для прощального матчу.

Наставник "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні роздумує над запрошенням голкіпера Ювентуса Джанлуїджі Буффона та хавбека Бока Хуніорс Даніеле Де Россі в національну команду, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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41-річна легенда Юве та 36-річний "гладіатор" Роми найближчим часом можуть провести прощальний матч за збірну Італії.

"Скуадра Адзурра" вже фактично вирішила усі питання щодо виходу на Євро-2020, тому в одному з 5-ти матчів, які залишились у кваліфікації, можна очікувати на повернення легенд.

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Італія Італія Італія Роберто Манчіні Роберто Манчіні Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Ювентус Ювентус Рома Рома
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