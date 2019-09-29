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Буффон: Я вдячний долі, що не вигравав Лігу чемпіонів

15:01 454 Читать на русском
Буффон: Я вдячний долі, що не вигравав Лігу чемпіонів
Джанлуїджі Буффон / Фото УЄФА

Легендарний голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон оцінив свої перспективи у нинішньому розіграші ЛЧ.

"Ліга чемпіонів – це величезний стимул для мене. Я вдячний долі, що вона не дозволила мені виграти цей трофей, інакше я б запитав себе, чому я все ще граю.

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Приємно все ще бути на плаву і спробувати в черговий раз. Але у нас немає домовленості про те, щоб я зіграю хоча б в одній грі в Європі в цьому сезоні. Ми в Ювентусі, а не в аматорському клубі. Я граю, коли мене випускає тренер", – цитує Буффона Goal.

Нагадаємо, 41-річний воротар тричі виступав у фіналах Ліги чемпіонів, але кожного разу його команда забирала лише срібні нагороди.

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