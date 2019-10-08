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Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии

19:57 58 Читати українською
Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Джанлуиджи Буффон и Даниэле Де Росси / Фото ФК Ювентус

Сразу две легенды сборной Италии могут вернуться в национальную команду для прощального матча.

Наставник "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини размышляет над приглашением голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона и хавбека Бока Хуниорс Даниэле Де Росси в национальную команду, сообщает Gazzetta dello Sport.

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41-летняя легенда Юве и 36-летний "гладиатор" Ромы в ближайшее время могут провести прощальный матч за сборную Италии.

"Скуадра адзурра" уже фактически решила все вопросы по выходу на Евро-2020, поэтому в одном из 5-ти матчей, которые остались в квалификации, можно ожидать возвращение легенд.

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Рома Рома Италия Италия Италия Роберто Манчини Роберто Манчини Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Даниэле Де Росси Даниэле Де Росси Ювентус Ювентус
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