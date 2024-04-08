Півзахисник Полісся Таллес Коста вперше став батьком. Про народження сина бразилець повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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21-річний хавбек опублікував фото і підписав її псалмом 89:20-28, у якому йдеться про первістка Ессея Давида.

Нагадаємо, раніше Коста заявляв, що назве сина Давидом і той буде першим українцем в його родині. Окрім того, Таллес переконував, що навіть якщо його нащадок не стане футболістом, то буде відданим фаном Полісся.

Таллес перейшов у Полісся в лютому 2024-го з Сан-Паулу, підписавши контракт на 4 роки. У поточному сезоні провів за житомирців 4 матчі, без результативних дій. До слова, у 2019 році він здобув титул чемпіона юнацького чемпіонату світу в складі збірної Бразилії U-17. Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

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