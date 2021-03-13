Екс-форвард Шахтаря, який нині виступає за Десну Пилип Будківський, оцінив шанси своєї команди у матчі проти "гірників".

"Завжди приємно після перемог готуватися до наступних ігор. У кожному матчі ми виходимо здобувати позитивний результат. Звичайно ж і з Шахтарем хочеться взяти очки.

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Зараз всім командам, які перебувають у верхній частині турнірної таблиці не можна втрачати очки, але я не можу сказати, що матч проти Шахтаря для нас вирішальний. Попереду багато матчів і боротьба буде у кожному поєдинку. Для нас важлива кожна гра, ми будемо виходити і віддаватися повністю, щоб брати очки.

Шахтар – одна з найкращих команд України і Європи, звичайно, хочеться їх обіграти. Будемо налаштовуватися, виходити на поле і там вже все буде залежати від нас", – цитує Будківського видання Terrikon.

Нагадаємо, матч 18-го туру УПЛ між донеччанами та чернігівцями відбудеться 14 березня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 17:00.

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