Півзахисник Десни Андрій Тотовицький, який свого часу виступав за Шахтар, налаштований відібрати очки у "гірників" у поєдинку 18-го туру Прем'єр-ліги.

– Після двох перемог поспіль до матчу з Шахтарем команда підходить у піднесеному настрої?

– Так, після двох перемог ми підходимо в хорошому настрої. Зараз день відпочинемо і будемо готуватися до матчу проти Шахтаря.

Десна розтрощила Рух і повернула собі четверте місце

– Чи можна назвати матч із Шахтарем одним з вирішальних у боротьбі за призові місця?

– Він не буде вирішальним, але точно одним із них. Щільність в турнірній таблиці зараз така, що потрібно брати очки в усіх матчах.

– Десні ще не вдавалося перемогти Шахтар, чи зможете виправити це в недільному матчі?

– Так, ми в першому колі вперше у Шахтаря відібрали очки, але, звичайно, хочеться перемагати. Як Шахтар, так і інші команди. Це буде дуже важка гра, тому що Шахтар – це команда, яка грає в 1/8 Ліги Європи. Буде дуже важкий і цікавий матч.

Поєдинок 18 туру УПЛ Шахтар – Десна відбудеться у неділю, 14 березня, на НСК Олімпійський. Початок – о 17:00. Квитки можна придбати за посиланням.

Як Шахтар втрачав топів: Маліновського визнали "неперспективним", Зінченко відкупився, Зубков не злякався Маріуполя