Дані Алвес став уже третім гравцем ПСЖ, будинок якого пограбували

Будинок захисника ПСЖ Дані Алвеса був пограбований під час матчу 25-го туру чемпіонату Франції проти Монпельє (5:1).

Зловмисники проникли в будинок 35-річного бразильця і винесли з нього кілька дорогих годинників, повідомляє L'Equipe. Про суму загальних збитків наразі нічого невідомо.

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Варто відзначити, що Алвес став вже третім гравцем ПСЖ, чий будинок був пограбований за останні 6 місяців. Раніше від подібного постраждали Тьягу Сілва та Ерік Шупо-Мотінг.

Наразі ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Франції, а в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграв на виїзді Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0.