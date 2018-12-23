toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - ТОТТЕНХЕМ ЮВЕНТУС - РОМА

Будинок Тьягу Сілви пограбували, поки бразилець грав проти Нанта

13:57 283 Читать на русском
Будинок Тьягу Сілви пограбували, поки бразилець грав проти Нанта
Тьягу Сілва / Maxppp

Неприємності спіткали захисника ПСЖ Тьягу Сілву.

За інформацією Lequipe, невідомі обікрали будинок бразильського оборонця ПСЖ, поки той грав матч 19-го туру Ліги 1 проти Нанта.

Депая пограбували на 1,5 мільйони євро, коли нападник грав проти Ніцци

Зазначається, що грабіжники поцупили ювелірні прикраси, гроші, розкішні годинники. Загальна сума збитків оцінюється у кілька сотень тисяч євро. За фактом пограбування паризька поліція вже розпочала кримінальне провадження.

До слова, нещодавно його одноклубника Шупо-Мотінга також пограбували, поки він грав за ПСЖ проти Ліверпуля.

Франція19 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Нант: Субота 22 грудня 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
1 : 0
Нант
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Франція Тьягу Сілва Тьягу Сілва Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Нант Нант Парі Сен-Жермен - Нант
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
0
хв
Евертон
18:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук