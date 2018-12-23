Будинок Тьягу Сілви пограбували, поки бразилець грав проти Нанта

Неприємності спіткали захисника ПСЖ Тьягу Сілву.

За інформацією Lequipe, невідомі обікрали будинок бразильського оборонця ПСЖ, поки той грав матч 19-го туру Ліги 1 проти Нанта.

Депая пограбували на 1,5 мільйони євро, коли нападник грав проти Ніцци

Зазначається, що грабіжники поцупили ювелірні прикраси, гроші, розкішні годинники. Загальна сума збитків оцінюється у кілька сотень тисяч євро. За фактом пограбування паризька поліція вже розпочала кримінальне провадження.

До слова, нещодавно його одноклубника Шупо-Мотінга також пограбували, поки він грав за ПСЖ проти Ліверпуля.